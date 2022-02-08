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ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАНО БЕСПЛАТНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ "АДВОКАТЫ БЕЛАРУСИ"
10:35 09.02.2022
Белорусская республиканская коллегия адвокатов создала бесплатное мобильное приложение "Адвокаты Беларуси" для смартфонов на операционной системе Android, которое уже доступно для скачивания в магазине приложений Gоogle Play.
Как сообщает Telegram-канал Минюста, приложение поможет сделать юридическую помощь максимально доступной для пользователей, упросить процесс поиска и общения с адвокатом. Оно будет полезным как для отдельных граждан, так и для субъектов хозяйствования.
Любой пользователь, как на территории нашей страны, так и за ее пределами, сможет найти в Беларуси адвоката конкретно по своему запросу: по специализации, по месту своего нахождения, со знанием определенного иностранного языка, адвоката-медиатора и т.д.
Также пользователь сможет позвонить выбранному адвокату непосредственно из приложения, связаться с ним через мессенджер, проложить маршрут к юридической консультации и многое другое.
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