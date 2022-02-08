Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресечена противоправная деятельность должностных лиц коммерческой организации, выплачивавшей зарплату своим работникам «в конверте».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на протяжении более двух лет фирма, занимающаяся производством и реализацией металлопродукции и изделий из пластмассы, скрывала от налогообложения часть доходов, получаемых в наличной форме от покупателей. Часть этих денег шла на выплату зарплаты «в конверте».

Работники органов финансовых расследований выяснили, что «серая» зарплата выплачивалась более 50 работникам организации. Официально они получали около 500 рублей, дополнительно им передавалось от 500 до 600 рублей наличными деньгами.

В общей сложности «в конверте» было выплачено более 272 тыс. рублей. С этой суммы не уплачивались отчисления в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь и подоходный налог.

Ущерб государству составил свыше 130 тыс. рублей.

В отношении должностных лиц коммерческой компании возбуждены уголовные дела.