Минским областным агентством по госрегистрации и земельному кадастру создан интерактивный 5D-паспорт здания памятника архитектуры «Усадебный дом Графа Потоцкого», расположенного в Минской области в городе Березино.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, заказчиком работ выступил Березинский районный исполнительный комитет.

Интерактивный 5D-паспорт объекта содержит все основные и важные характеристики строения, а также его конструктив. При создании пространственной модели здания использовались технологии воздушного и наземного лазерного сканирования с использованием беспилотного летательного аппарата и наземного сканера фирмы FARO, а также BIM-моделирование. Итогом таких работ стало так называемое «облако точек» цифровой модели здания с прилегающей территорией, а на финальном этапе работ появилась и информационная твердотельная модель, которая и легла в основу интерактивного паспорта «Усадебного дома Графа Потоцкого».

Благодаря «цифровому двойнику» объект возможно будет восстановить спустя даже значительный промежуток времени, так как «цифра» не разрушается и не изнашивается. Стоит отметить, что ранее на такие объекты в рамках действующих процедур невозможно было изготовить документы и, как следствие, их нельзя было передать инвестору. Реализованный проект показал, что данной проблемы больше нет.

Интерактивный 5D-паспорт является базой для развития новых направлений, в том числе и возможности изготовления документов на объекты историко-культурной ценности. Благодаря используемым Минским областным агентством по госрегистрации и земельному кадастру технологиям этот процесс сдвинется с мертвой точки и, как следствие, поможет сохранить культурные артефакты и внести значительный вклад в развитие туризма.