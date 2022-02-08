|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ СОЗДАЛО ИНТЕРАКТИВНЫЙ 5D-ПАСПОРТ ЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ
10:06 09.02.2022
Минским областным агентством по госрегистрации и земельному кадастру создан интерактивный 5D-паспорт здания памятника архитектуры «Усадебный дом Графа Потоцкого», расположенного в Минской области в городе Березино.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, заказчиком работ выступил Березинский районный исполнительный комитет.
Интерактивный 5D-паспорт объекта содержит все основные и важные характеристики строения, а также его конструктив. При создании пространственной модели здания использовались технологии воздушного и наземного лазерного сканирования с использованием беспилотного летательного аппарата и наземного сканера фирмы FARO, а также BIM-моделирование. Итогом таких работ стало так называемое «облако точек» цифровой модели здания с прилегающей территорией, а на финальном этапе работ появилась и информационная твердотельная модель, которая и легла в основу интерактивного паспорта «Усадебного дома Графа Потоцкого».
Благодаря «цифровому двойнику» объект возможно будет восстановить спустя даже значительный промежуток времени, так как «цифра» не разрушается и не изнашивается. Стоит отметить, что ранее на такие объекты в рамках действующих процедур невозможно было изготовить документы и, как следствие, их нельзя было передать инвестору. Реализованный проект показал, что данной проблемы больше нет.
Интерактивный 5D-паспорт является базой для развития новых направлений, в том числе и возможности изготовления документов на объекты историко-культурной ценности. Благодаря используемым Минским областным агентством по госрегистрации и земельному кадастру технологиям этот процесс сдвинется с мертвой точки и, как следствие, поможет сохранить культурные артефакты и внести значительный вклад в развитие туризма.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2022
Курсы в банках
на 09.02.2022
Конвертация в банках
на 09.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте