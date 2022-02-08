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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ФОРМАТ СЕРТИФИКАТА О ВАКЦИНАЦИИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ В НЕМ QR-КОДА ВВОДИТСЯ В БЕЛАРУСИ
09:48 09.02.2022
С 15 февраля 2022 года в Беларуси вводится новый формат сертификата о вакцинации с размещением в нем QR-кода для мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения от 8 февраля 2022 г. № 155 «О порядке внесения сведений в единую автоматизированную информационную систему учета лиц, вакцинированных против COVID-19».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, также появится единая автоматизированная информационная система учета лиц, вакцинированных против COVID-19.
При этом сертификат «старого образца» будет считаться действительными до даты указанной на нем. Формирование сертификата «нового образца» будет осуществляться по желанию граждан, а внесение сведений информационную систему станет обязательным. С целью минимизации административной нагрузки на работников здравоохранения предусмотрено внесение информации с использованием медицинской информационной системы организации здравоохранения. В случае отсутствия в организации здравоохранения медицинской информационной системы предусмотрено внесение информации с использованием портала информационной системы.
На время тестовой эксплуатации информационной системы будет организована ограниченная пилотная зона, а сертификаты будут выдаваться бесплатно. Планируется, что к 1 апреля 2022 г. информационная система заработает по всей стране.
Полный реестр организаций здравоохранения, подключенных к информационной системе и позволяющих формировать QR-код по международным стандартам размещен на сайте Министерства здравоохранения в рубрике Актуальная информация по предупреждению инфекции COVID-19.
Также по желанию граждан, возможно будет переоформить сертификат «старого образца» на сертификат «нового образца» на безвозмездной основе.
Напомним, что на территории Беларуси предъявление так называемых COVID-паспортов не требуется. Вместе с тем, с учетом законодательства иностранных государств, QR-коды с содержанием сведений о завершенной вакцинации стали обязательным требования для безопасного путешествия и посещения общественных мест в условия пандемии COVID-19.
Создаваемая информационная система позволит жителям Беларуси совершать путешествия и деловые поездки с внесением информации о вакцинации в мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».
«Путешествую без COVID-19» – проект Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР). Задача приложения – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время приложение используется на территории Евразийского экономического союза, а также Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Молдовы.
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