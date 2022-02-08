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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ РАБОТНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОДА ЗАНЯТИЙ
09:43 09.02.2022
Рост экономики, обеспеченный высокотехнологичными предприятиями, мотивирует людей повышать свои навыки и компетенции. Об этом заявила 8 февраля 2022 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, комментируя свежие данные выборочного обследования уровня зарплат работников в зависимости от рода занятий.
«Статистическое исследование выявило несколько интересных для нас закономерностей с точки зрения достижения приоритетов пятилетки <...>. Во-первых, квалифицированный работник зарабатывает практически столько же, сколько и его начальник. Превышение уровня зарплат руководителей организаций по сравнению со специалистами-профессионалами составило всего 1,1 раза. Во-вторых, хорошие доходы имеют не только «айтишники», летчики и шахтеры. В ТОП высокооплачиваемых профессий также вошли архитекторы, проектировщики, дизайнеры и, благодаря «ковидным» надбавкам, врачи. В-третьих, достойный заработок и у опытных рабочих со стажем 10-20 лет, занятых в промышленности: химической, горнодобывающей, металлургии, производстве машин и оборудования. В-четвертых, зарплата работников, окончивших вузы, в 1,7-1,9 раза превышает уровень их коллег с общим базовым и средним образованием. Это реальный стимул постоянно учиться, повышать свою квалификацию№, - сказала Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
Поэтому, по ее словам, государство, следуя приоритету «Интеллектуальная страна», создает условия для максимального раскрытия личностного потенциала, повышения навыков и компетенций, отвечающих потребностям экономики. В рамках «проектов будущего» в Беларуси появятся высокотехнологичные предприятия в фармацевтике, биотехнологиях, робототехнике, электроиндустрии и др.
«На таких рабочих местах, которые, разумеется, будут хорошо оплачиваемыми, невозможно трудиться, не имея должной квалификации. Помогая людям получить необходимое обучение, мы закладываем основу для устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе», – отметила Татьяна Бранцевич.
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