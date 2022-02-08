|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ НАПРЯМУЮ ОТГРУЗИЛИ ГРАЖДАНАМ БОЛЕЕ 90 ТЫС. КУБ М ДРОВ
17:34 08.02.2022
Лесхозы Беларуси в январе 2022 года напрямую отгрузили гражданам более 90 тыс. куб м дров.
Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства, в результате удовлетворено свыше 13 тыс. заявок.
«Ажиотаж с приобретением дров снят, их хватило всем. Теперь работа ведется в плановом режиме. К слову, некоторые граждане начали оформлять заявки на отопительный сезон 2022-2023 гг. И те, кто поступает заблаговременно, не сталкиваются с трудностями, которые возникли у отдельных белорусов минувшей осенью», - говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации, в октябре-декабре 2021 года лесхозы реализовали населению 445 тыс. куб м дров, удовлетворив свыше 66 тыс. заявок.
«В начале осени в некоторых регионах возник ажиотажный спрос на дрова на фоне прогнозов о холодной осени и зиме. Отчасти связано это с тем, что многие граждане до последнего откладывали вопрос закупки топлива. Чтобы удовлетворить спрос, доставку в пиковое время проводили даже по выходным, с утра до вечера», - пояснили в Минлесхозе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2022
Курсы в банках
на 08.02.2022
Конвертация в банках
на 08.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте