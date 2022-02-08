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ЭКОНОМИКА РБ


ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОГО ТОВАРА НА СУММУ БОЛЕЕ 180 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ


15:35 08.02.2022

Гомельские таможенники пресекли ввоз незадекларированного товара на сумму более 180 тысяч белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик, в котором незаконно перевозилась продукция, следовал из Турцию в Беларусь через белорусско-украинскую границу.

Водитель - гражданин Российской Федерации представил гомельским таможенникам в пункте пропуска «Новая Рудня» документы, содержащие недостоверные сведения о количестве перемещаемого товара.

Во время досмотра установлено, что более 14 тысяч банок фаршированных перцев и сушеных помидор, а еще 126 наборов для чая, фактически находящиеся в грузовике, не заявлены в товаросопроводительных документах.

В отношении перевозчика Гомельской таможней начат административный процесс по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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