Гомельские таможенники пресекли ввоз незадекларированного товара на сумму более 180 тысяч белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик, в котором незаконно перевозилась продукция, следовал из Турцию в Беларусь через белорусско-украинскую границу.

Водитель - гражданин Российской Федерации представил гомельским таможенникам в пункте пропуска «Новая Рудня» документы, содержащие недостоверные сведения о количестве перемещаемого товара.

Во время досмотра установлено, что более 14 тысяч банок фаршированных перцев и сушеных помидор, а еще 126 наборов для чая, фактически находящиеся в грузовике, не заявлены в товаросопроводительных документах.

В отношении перевозчика Гомельской таможней начат административный процесс по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.