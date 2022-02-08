Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 февраля 2022 года выросло до почти 789 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с сообщаетначала пандемии зарегистрировано 788 тыс. 934 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 775 тыс. 634 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 469 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6175 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 5674 человека, число смертей от COVID-19 – на 16.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 11 тыс. 249 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 978 тыс. 662 теста.