Результаты проведенных в 2021 году контрольных мероприятий в лесхозах Гомельской области показали, что порядок в лесной отрасли и лесозаготовке до конца не наведен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, практически во всех проверенных лесхозах выявлены незаконные рубки леса, нарушения при заготовке и использовании древесины, потерю качества деловой древесины из-за непринятия мер по ее реализации и переработке, невыполнение плана по лесовосстановлению, расточительное расходование государственных средств.

Например, в связи с подписанием должностными лицами одного из лесхозов области актов освидетельствования лесосек без определения объема заготовленной коммерческой структурой ООО «К» древесины, последняя не передала лесхозу около 1,5 тыс. куб. м такой древесины на сумму более 47 тыс. рублей. Данному факту в настоящее время дается правовая оценка органами финансовых расследований.

Проверкой лесхоза также выявлено причинение вреда окружающей среде в размере около 16 тыс. руб. в результате незаконной рубки более 200 куб. м леса на особо охраняемых природных территориях. Также им допущена потеря качества более 400 куб. м деловой древесины на сумму более 9 тыс. руб. из-за непринятия мер по ее реализации и переработке (в ходе проверки вред взыскан с виновных в полном объеме). В 2021 году лесхозом в категорию ценных лесных насаждений введено только 59% от запланированного объема, при этом были списаны около 50 га лесных культур, созданных в 2012-2014 гг.

Имели место факты расточительного использования средств на закупку дорогостоящих легковых автомобилей, флагманских смартфонов, импортных телевизоров и других товаров.

Комитет вынес ряд предложений по совершенствованию механизма расходования государственных средств, о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования проинформировано Гомельское ГПЛХО, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.