На Белорусском газоперерабатывающем заводе разработали и внедрили специальный механизм для изменения угла наклона фотоэлектрических модулей.

Как пишет портал neft.by, это решение предназначено для фотоэлектрической станции на Головных сооружениях Белоруснефти. Разработка позволяет увеличить эффективность работы станции и снизить трудозатраты на ее обслуживание.

Мощность, генерируемая ФЭС, зависит от величины солнечного излучения и от угла, под которым солнечные лучи падают на фотоэлектрические модули. А это зависит от времени года. Изменение угла наклона модулей способствует увеличению КПД станции, сползанию снега зимой под действием силы тяжести, а также повышению генерируемой мощности.

Идея усовершенствовать процесс наклона столов, упростить и ускорить его принадлежит электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования БГПЗ Александру Журавлеву. Он придумал и разработал устройство, позволяющее менять угол наклона в 3-4 раза быстрее и с меньшими трудозатратами.