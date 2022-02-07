|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛОРУСНЕФТИ ПРИМЕНИЛИ СОБСТВЕННУЮ РАЗРАБОТКУ
12:15 08.02.2022
На Белорусском газоперерабатывающем заводе разработали и внедрили специальный механизм для изменения угла наклона фотоэлектрических модулей.
Как пишет портал neft.by, это решение предназначено для фотоэлектрической станции на Головных сооружениях Белоруснефти. Разработка позволяет увеличить эффективность работы станции и снизить трудозатраты на ее обслуживание.
Мощность, генерируемая ФЭС, зависит от величины солнечного излучения и от угла, под которым солнечные лучи падают на фотоэлектрические модули. А это зависит от времени года. Изменение угла наклона модулей способствует увеличению КПД станции, сползанию снега зимой под действием силы тяжести, а также повышению генерируемой мощности.
Идея усовершенствовать процесс наклона столов, упростить и ускорить его принадлежит электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования БГПЗ Александру Журавлеву. Он придумал и разработал устройство, позволяющее менять угол наклона в 3-4 раза быстрее и с меньшими трудозатратами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2022
Курсы в банках
на 08.02.2022
Конвертация в банках
на 08.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте