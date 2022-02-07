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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 7,588 МЛН ТОНН МОЛОКА ПРОИЗВЕЛИ В БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ
11:48 08.02.2022
По итогам 2021 года в сельхозорганизациях Беларуси получено 7 миллионов 588 тысяч тонн молока.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, это на 1,1% больше, чем в 2020 году.
При этом по приросту лидирует Могилевская область (+3,6%).
Самое большое валовое производство молока зафиксировано в Минской области – 1 миллион 987 тысяч тонн.
По среднему надою от коровы лидирует Брестская область – 6569 кг. Для сравнения: в среднем надоено 5412 кг.
На долю сельхозорганизаций приходится 97% произведенного в стране молока.
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