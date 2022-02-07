ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 ПРЕДОСТАВИЛА НОВОЕ РЕШЕНИЕ «SMART-КАССА С АЛЬФА-КАССОЙ»


11:31 08.02.2022

Компания А1 предоставила корпоративным клиентам новую возможность – выбор Альфа-Банка в качестве банка-эквайера и поставщика программного обеспечения при покупке «Smart-кассы» PAX А930.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, «Smart-касса с Альфа-кассой» – это современное устройство под управлением OC Android и со специально разработанными Альфа-Банком приложениями для приема платежей, которое способно заменить собой кассовый аппарат, POS-терминал и принтер для печати чеков. Решение позволяет принимать платежи (в том числе с использованием банковских карт), контролировать наличные в кассе, возвращать денежные средства покупателю, редактировать стоимость товара, устанавливать скидки, настраивать поля чека, просматривать отчетность за долгий период и многое другое.

Продуманный дизайн программного обеспечения «Smart-кассы с Альфа-кассой» поможет быстро разобраться в аппарате даже новичку. Предложение от А1 идеально подойдет для работы различных служб доставки, объектов выездной торговли и небольших торговых точек. А приобрести его можно в том числе и в рассрочку до 24 месяцев и с ежемесячным платежом от 50,50 рубля в месяц.

Выбирая Альфа-Банк в качестве банка-эквайера, при зачислении денежных средств на счет комиссия за операции на текущий момент составит от 1,5% до 1,7% для владельцев карт Альфа-Банка и от 1,9% до 2,1% для держателей карт белорусских банков, а также от 2,7% до 2,9% для держателей карт иностранных банков. В стоимость эквайринга входит полное техническое сопровождение терминалов, а также предоставление подменных устройств на время ремонта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2022
валюта курс
EUR 2.9356
USD 2.5682
RUB 3.3945
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9356 -0.0207
USD 2.5682 -0.0122
RUB 3.3945 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9300 2.9320
USD 2.5660 2.5700
RUB 3.4000 3.4090
подробнее

Конвертация в банках
на 08.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1420
EUR/RUB 85.8000 86.6000
USD/RUB 75.3000 75.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте