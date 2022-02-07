Компания А1 предоставила корпоративным клиентам новую возможность – выбор Альфа-Банка в качестве банка-эквайера и поставщика программного обеспечения при покупке «Smart-кассы» PAX А930.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, «Smart-касса с Альфа-кассой» – это современное устройство под управлением OC Android и со специально разработанными Альфа-Банком приложениями для приема платежей, которое способно заменить собой кассовый аппарат, POS-терминал и принтер для печати чеков. Решение позволяет принимать платежи (в том числе с использованием банковских карт), контролировать наличные в кассе, возвращать денежные средства покупателю, редактировать стоимость товара, устанавливать скидки, настраивать поля чека, просматривать отчетность за долгий период и многое другое.

Продуманный дизайн программного обеспечения «Smart-кассы с Альфа-кассой» поможет быстро разобраться в аппарате даже новичку. Предложение от А1 идеально подойдет для работы различных служб доставки, объектов выездной торговли и небольших торговых точек. А приобрести его можно в том числе и в рассрочку до 24 месяцев и с ежемесячным платежом от 50,50 рубля в месяц.

Выбирая Альфа-Банк в качестве банка-эквайера, при зачислении денежных средств на счет комиссия за операции на текущий момент составит от 1,5% до 1,7% для владельцев карт Альфа-Банка и от 1,9% до 2,1% для держателей карт белорусских банков, а также от 2,7% до 2,9% для держателей карт иностранных банков. В стоимость эквайринга входит полное техническое сопровождение терминалов, а также предоставление подменных устройств на время ремонта.