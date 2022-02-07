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ЭКОНОМИКА РБ
МНС БЕЛАРУСИ РАЗЪЯСНИЛО ВОПРОС ОТНЕСЕНИЯ ОКАЗЫВАЕМЫХ ИП УСЛУГ К КОМПЬЮТЕРНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
10:48 08.02.2022
Министерство по налогам и сборам Беларуси разъяснило вопрос отнесения оказываемых индивидуальными предпринимателями услуг к деятельности в области компьютерного программирования.
Как отмечает ведомство, с 1 января 2022 года не вправе применять упрощенную систему налогообложения (УСН) индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги. Исключением являются индивидуальные предприниматели, осуществляющие, в частности, деятельность в области компьютерного программирования, для которых сохраняется право на применение УСН (подпункт 2.7 пункта 2 статьи 324 Налогового кодекса Республики Беларусь, далее – Налоговый кодекс).
Термины гражданского права и других отраслей права, используемые в Налоговом кодексе, применяются в тех значениях, в каких они используются в этих отраслях права, если иное не установлено Налоговым кодексом (пункт 1 статьи 13 Налогового кодекса). В пункте 2 статьи 13 Налогового кодекса содержатся определения терминов «работа» и «услуга».
Так, услуга - деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности либо по ее завершении (подпункт 2.30 пункта 2 статьи 13 Налогового кодекса).
Определение термина «деятельности в области компьютерного программирования» в Налоговом кодексе не содержится.
Постановлением Государственного комитета по стандартизации от 5 декабря 2011 г. № 85 с 1 января 2016 г. введен в действие общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» (ОКЭД). ОКЭД предназначен для классификации юридических и физических лиц в соответствии с выполняемыми ими видами экономической деятельности. При этом область применения ОКЭД выходит за рамки статистической деятельности. В целях обеспечения применения ОКЭД в иных нестатистических сферах данный классификатор может использоваться для идентификации объектов правоотношений, в том числе кода вида экономической деятельности, относящегося к деятельности определенного юридического или физического лица.
В этой связи для целей отнесения оказываемых индивидуальным предпринимателем услуг к деятельности в области компьютерного программирования необходимо использовать ОКЭД.
Так, в соответствии с ОКЭД деятельность в области компьютерного программирования относится к подклассу 62010. Данный подкласс включает деятельность по разработке, модификации, тестированию и обеспечению технической поддержки программного обеспечения, то есть подкласс включает:
разработку структуры и содержания компьютерных кодов и (или) написание компьютерных кодов, необходимых для создания и функционирования:
системного программного обеспечения (включая обновления, изменения и дополнения к программному обеспечению);
прикладного программного обеспечения (включая обновления, изменения и дополнения к программному обеспечению);
баз данных и веб-сайтов;
изменение программного обеспечения по заказу клиента, то есть модификацию и конфигурацию существующей прикладной программы таким образом, чтобы она функционировала в программной среде информационной системы клиента;
проектирование, разработку и внедрение внутрикорпоративных, виртуальных частных и т.п. сетей, а также средств безопасности сети (включая программное обеспечение, компьютерное аппаратное оборудование и процедуры, обеспечивающие безопасный обмен информацией).
Этот подкласс исключает, в частности:
деятельность по проектированию и разработке сетей с последующим оперативным управлением (классифицируется в 62030);
деятельность по разработке веб-сайтов с последующим размещением в сети Интернет (классифицируется в 63119);
деятельность по разработке приложений с последующим размещением и управлением на постоянной основе (классифицируется в 63119);
деятельность по разработке баз данных с последующим постоянным управлением хранимыми данными (классифицируется в 63119);
ряд иных видов деятельности (см. ОКЭД).
Учитывая изложенное, выполняемые индивидуальным предпринимателем услуги по написанию компьютерных кодов, в том числе необходимых для создания и функционирования веб-сайтов, системного, прикладного программного обеспечения (включая обновления, изменения и дополнения к программному обеспечению), относятся к деятельности в области компьютерного программирования. Соответственно, если деятельность ограничена только оказанием таких услуг, индивидуальный предприниматель вправе применять в 2022 году УСН.
В то же время, если индивидуальный предприниматель дополнительно будет осуществлять деятельность по разработке веб-сайтов с последующим размещением в интернете, то для целей налогообложения, исходя из положений подпункта 2.30 пункта 2 статьи 13 Налогового кодекса, такая деятельность классифицируется как «услуга». В этой связи, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 статьи 327 Налогового кодекса индивидуальный предприниматель утрачивает в целом право применять УСН с месяца, в котором индивидуальным предпринимателем будет осуществляться деятельность по разработке веб-сайтов с последующим размещением в интернете.
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