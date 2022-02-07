Министерство по налогам и сборам Беларуси разъяснило вопрос отнесения оказываемых индивидуальными предпринимателями услуг к деятельности в области компьютерного программирования.

Как отмечает ведомство, с 1 января 2022 года не вправе применять упрощенную систему налогообложения (УСН) индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги. Исключением являются индивидуальные предприниматели, осуществляющие, в частности, деятельность в области компьютерного программирования, для которых сохраняется право на применение УСН (подпункт 2.7 пункта 2 статьи 324 Налогового кодекса Республики Беларусь, далее – Налоговый кодекс).

Термины гражданского права и других отраслей права, используемые в Налоговом кодексе, применяются в тех значениях, в каких они используются в этих отраслях права, если иное не установлено Налоговым кодексом (пункт 1 статьи 13 Налогового кодекса). В пункте 2 статьи 13 Налогового кодекса содержатся определения терминов «работа» и «услуга».

Так, услуга - деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности либо по ее завершении (подпункт 2.30 пункта 2 статьи 13 Налогового кодекса).

Определение термина «деятельности в области компьютерного программирования» в Налоговом кодексе не содержится.

Постановлением Государственного комитета по стандартизации от 5 декабря 2011 г. № 85 с 1 января 2016 г. введен в действие общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» (ОКЭД). ОКЭД предназначен для классификации юридических и физических лиц в соответствии с выполняемыми ими видами экономической деятельности. При этом область применения ОКЭД выходит за рамки статистической деятельности. В целях обеспечения применения ОКЭД в иных нестатистических сферах данный классификатор может использоваться для идентификации объектов правоотношений, в том числе кода вида экономической деятельности, относящегося к деятельности определенного юридического или физического лица.

В этой связи для целей отнесения оказываемых индивидуальным предпринимателем услуг к деятельности в области компьютерного программирования необходимо использовать ОКЭД.

Так, в соответствии с ОКЭД деятельность в области компьютерного программирования относится к подклассу 62010. Данный подкласс включает деятельность по разработке, модификации, тестированию и обеспечению технической поддержки программного обеспечения, то есть подкласс включает:

разработку структуры и содержания компьютерных кодов и (или) написание компьютерных кодов, необходимых для создания и функционирования:

системного программного обеспечения (включая обновления, изменения и дополнения к программному обеспечению);

прикладного программного обеспечения (включая обновления, изменения и дополнения к программному обеспечению);

баз данных и веб-сайтов;

изменение программного обеспечения по заказу клиента, то есть модификацию и конфигурацию существующей прикладной программы таким образом, чтобы она функционировала в программной среде информационной системы клиента;

проектирование, разработку и внедрение внутрикорпоративных, виртуальных частных и т.п. сетей, а также средств безопасности сети (включая программное обеспечение, компьютерное аппаратное оборудование и процедуры, обеспечивающие безопасный обмен информацией).

Этот подкласс исключает, в частности:

деятельность по проектированию и разработке сетей с последующим оперативным управлением (классифицируется в 62030);

деятельность по разработке веб-сайтов с последующим размещением в сети Интернет (классифицируется в 63119);

деятельность по разработке приложений с последующим размещением и управлением на постоянной основе (классифицируется в 63119);

деятельность по разработке баз данных с последующим постоянным управлением хранимыми данными (классифицируется в 63119);

ряд иных видов деятельности (см. ОКЭД).

Учитывая изложенное, выполняемые индивидуальным предпринимателем услуги по написанию компьютерных кодов, в том числе необходимых для создания и функционирования веб-сайтов, системного, прикладного программного обеспечения (включая обновления, изменения и дополнения к программному обеспечению), относятся к деятельности в области компьютерного программирования. Соответственно, если деятельность ограничена только оказанием таких услуг, индивидуальный предприниматель вправе применять в 2022 году УСН.

В то же время, если индивидуальный предприниматель дополнительно будет осуществлять деятельность по разработке веб-сайтов с последующим размещением в интернете, то для целей налогообложения, исходя из положений подпункта 2.30 пункта 2 статьи 13 Налогового кодекса, такая деятельность классифицируется как «услуга». В этой связи, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 статьи 327 Налогового кодекса индивидуальный предприниматель утрачивает в целом право применять УСН с месяца, в котором индивидуальным предпринимателем будет осуществляться деятельность по разработке веб-сайтов с последующим размещением в интернете.