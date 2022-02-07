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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 51,6 ТЫС. ГА


10:40 08.02.2022

В Беларуси площадь лесовосстановления и лесоразведения в 2021 году составила 51 689 га.

Как сообщает Национальный статкомитет, из этой площади посадки и посева леса - 41 626 га, из них на загрязненных цезием-137землях - 7937 га.

Доля создания лесных культур на генетико-селекционной основе в общем объеме посева и посадки леса составила 57,2%.

В прошлом году заготовлено 134,8 т семян древесных и кустарниковых пород, из них 79,8% – семян дуба черешчатого.

Семенами древесных и кустарниковых пород засеяно в питомниках 192 га, из них 30,7% – улучшенными семенами.

Потери леса по разным причинам (от неблагоприятных погодных условий, болезней деревьев, лесных пожаров, антропогенных факторов и др.) составили – 12 799 га.

Общая площадь, пройденная лесными пожарами, в 2021 году составила 572 га, что в 13 раз меньше по сравнению с 2020 годом. При этом нанесенный лесными пожарами ущерб составил 78,7 тыс. рублей, что в 12 раз меньше по сравнению с 2020 г.
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