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ЭКОНОМИКА РБ
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ИЗ ГЛУССКОГО РАЙОНА ИСПОЛЬЗОВАЛА НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТАХ» 665,2 ТЫС. РУБЛЕЙ
09:36 08.02.2022
Камеральную проверку общества с ограниченной ответственностью из Глусского района, занимающегося распиловкой, строганием и пропиткой древесины, провели сотрудники инспекции МНС по Бобруйскому району.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в результате были установлены факты выплаты заработной платы «в конвертах».
За несколько лет директор обналичил денежные средства в общей сумме 620,3 тыс. рублей, зачисленные на корпоративные карты организации. Кроме того, работники ООО не по назначению использовали денежные выплаты в размере 44,9 тыс. рублей, выданные на командировочные расходы.
Соответствующие документы, подтверждающие направление использования указанных средств, у плательщика отсутствуют.
В адрес общества было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с выплаченных доходов. Плательщиком уведомление было исполнено и с сумм заработной платы «в конверте» с учетом применения налоговых вычетов исчислен подоходный налог в сумме 80,6 тыс. рублей.
Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.
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