|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ В 2021 ГОДУ НА БЖД РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 5,3 МЛН РУБЛЕЙ
09:25 08.02.2022
В организациях Белорусской железной дороги в 2021 году было внедрено 425 рационализаторских предложений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в результате их использования получен экономический эффект в размере более 5,3 млн рублей.
В разработках и внедрении рационализаторских предложений приняли участие почти 570 новаторов Белорусской железной дороги.
Новые решения были направлены на обеспечение безопасности движения, экономию и рациональное использование трудовых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, совершенствование процессов ремонта и эксплуатации тягового подвижного состава, улучшение условий труда и др.
Лучшие результаты рационализаторской деятельности традиционно продемонстрировали работники Барановичского отделения Белорусской железной дороги, где подано и внедрено 77 рацпредложений, экономический эффект получен в размере 2,6 млн рублей. В лидерах по результатам 2021 года также Минское отделение БЖД. Здесь подано и внедрено 40 рацпредложений, экономический эффект от которых составил более 1 млн рублей. В тройке лучших и Витебское отделение белорусской магистрали, где было подано и внедрено 102 рацпредложения, экономический эффект – почти 520 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2022
Курсы в банках
на 08.02.2022
Конвертация в банках
на 08.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте