В организациях Белорусской железной дороги в 2021 году было внедрено 425 рационализаторских предложений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в результате их использования получен экономический эффект в размере более 5,3 млн рублей.

В разработках и внедрении рационализаторских предложений приняли участие почти 570 новаторов Белорусской железной дороги.

Новые решения были направлены на обеспечение безопасности движения, экономию и рациональное использование трудовых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, совершенствование процессов ремонта и эксплуатации тягового подвижного состава, улучшение условий труда и др.

Лучшие результаты рационализаторской деятельности традиционно продемонстрировали работники Барановичского отделения Белорусской железной дороги, где подано и внедрено 77 рацпредложений, экономический эффект получен в размере 2,6 млн рублей. В лидерах по результатам 2021 года также Минское отделение БЖД. Здесь подано и внедрено 40 рацпредложений, экономический эффект от которых составил более 1 млн рублей. В тройке лучших и Витебское отделение белорусской магистрали, где было подано и внедрено 102 рацпредложения, экономический эффект – почти 520 тыс. рублей.