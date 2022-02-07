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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА ПРОДЛИТСЯ ДО 2 МАРТА
17:58 07.02.2022
Стартовавшая 7 февраля 2022 года вторая образовательная смена Национального детского технопарка продлится до 2 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, на смене будет представлено четыре образовательных направления: «Зеленая химия»; «Информационные и компьютерные технологии»; «Робототехника»; «Биотехнологии».
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