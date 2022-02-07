Провести испытания нетабачных никотиносодержащих изделий орального способа потребления, никотиносодержащих жидкостей для электронных систем курения и электронных систем курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем, а также работы по подтверждению соответствия данной продукции теперь можно в БелГИМ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИМ, соответствующие аккредитации получили отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции и орган по сертификации продукции и услуг Белорусского государственного института метрологии.

Напомним, в Беларуси сертификация нетабачной никотиносодержащей продукции с 1 апреля 2022 г. станет обязательной. Это закреплено постановлением Совета министров № 8 от 6 января 2022 г.