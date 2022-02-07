В 2021 году субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 53,5% доходов консолидированного бюджета Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, данными плательщиками за 2021 год уплачено в бюджет 2760,2 млн рублей налогов и платежей, из них организациями – 2642,5 млн рублей, или 51,2%, индивидуальными предпринимателями – 117,8 млн рублей, или 2,3%.

Темп роста платежей – 110,2% в сопоставимых ценах, рост к уровню 2020 года составил 243,6 млн рублей.

От физических лиц за 2021 год поступило 168,1 млн рублей. Платежи к уровню 2020 года выросли в сопоставимых ценах на 1,8%, или на 3,0 млн рублей.