|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОД ВИТЕБСКОМ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19
16:20 07.02.2022
Под Витебском начато строительство завода по производству вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, уже в 2023 году Беларусь намерена получить и выпустить в гражданский оборот отечественный препарат.
На конвейер вакцину поставят два фармпроизводителя: "Белмедпрепараты" займутся изготовлением активного компонента, а готовую вакцину будут разливать на мощностях "БелВитунифарм".
Как отмечают на предприятии, аналогов новому заводу нет в СНГ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2022
Курсы в банках
на 07.02.2022
Конвертация в банках
на 07.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте