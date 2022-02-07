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ЭКОНОМИКА РБ


ПОД ВИТЕБСКОМ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19


16:20 07.02.2022

Под Витебском начато строительство завода по производству вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, уже в 2023 году Беларусь намерена получить и выпустить в гражданский оборот отечественный препарат.

На конвейер вакцину поставят два фармпроизводителя: "Белмедпрепараты" займутся изготовлением активного компонента, а готовую вакцину будут разливать на мощностях "БелВитунифарм".

Как отмечают на предприятии, аналогов новому заводу нет в СНГ.
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