ЭКОНОМИКА РБ

ПОД ВИТЕБСКОМ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

16:20 07.02.2022 Под Витебском начато строительство завода по производству вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Согласно информации, уже в 2023 году Беларусь намерена получить и выпустить в гражданский оборот отечественный препарат. На конвейер вакцину поставят два фармпроизводителя: "Белмедпрепараты" займутся изготовлением активного компонента, а готовую вакцину будут разливать на мощностях "БелВитунифарм". Как отмечают на предприятии, аналогов новому заводу нет в СНГ.