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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ТЕХПОДДЕРЖКИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


15:52 07.02.2022

8-9 февраля 2022 года на площадке Государственного научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности» (НТЦ ЯРБ) пройдет семинар по вопросам организации технической поддержки регулирующей деятельности в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в ходе семинара будут обсуждены становление и перспективы развития системы научно-технической поддержки регулирующей деятельности в Беларуси, основные направления технической поддержки регулирующей деятельности в области ядерной и радиационной безопасности, лучшие практики организации и осуществления технической поддержки и другие вопросы.

Семинар организован в рамках действующего проекта международной технической помощи Европейского союза для белорусского регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности по задаче «Поддержка в развитии эффективной и независимой системы технической поддержки МЧС/Госатомнадзора» и приурочен к 100-летию белорусской науки.

Участниками мероприятия являются представители Госатомнадзора, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС, 17 организаций системы технической поддержки белорусского регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности.

Большое представительство ожидается со стороны зарубежных организаций: Общества по безопасности ядерных установок Германии (GRS), Агентства по ядерной безопасности Франции (ASN), постоянной миссии европейских экспертов в Минске, а также по видеоконференцсвязи – Европейской комиссии, Агентства по атомной энергии Венгрии (HAEA), Европейской сети организаций технической поддержки (ETSON), Организации технической поддержки регулирующего органа Бельгии (Bel-V), Федерального бюджетного учреждения «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» (ФБУ НТЦ ЯРБ, Российская Федерация), Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины (ГНТЦ ЯРБ), Шведского агентства по радиационной защите (SSM), Института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции (IRSN).
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