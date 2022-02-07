Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 февраля 2022 года выросло до более 783 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 783 тыс. 260 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 770 тыс. 567 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 440 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6159 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 5869 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 22 тыс. 230 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 967 тыс. 413 тестов.