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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЛЕСХОЗ ИНИЦИИРУЕТ УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ДРОВ
14:28 07.02.2022
Министерство лесного хозяйства подготовило проект указа по корректировке действующих Правил реализации древесины. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.
Согласно информации, главная цель – упрощение порядка реализации деловой древесины и дров физическим лицам.
Ряд изменений коснется и юридических лиц.
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