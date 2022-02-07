К соглашению о предоставлении скидок на социально значимые товары присоединился 17 участник - сеть магазинов «Дионис». Об этом сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

«…к соглашению о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения, подписанному 12 января 2022 г. между субъектами торговли и МАРТ от лица правительства, присоединилась торговая сеть «ДИОНИС» (ООО «Ресттрейд»)», - говорится в сообщении ведомства.

Реализация программы будет осуществляться данной сетью постепенно с февраля месяца текущего года.