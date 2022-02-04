В январе 2022 года в результате сильных ветров лесной фонд Минского лесхоза был поврежден на общей площади 179,5 га с объемом древесины 7,12 тыс. кбм.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского ГПЛХ, из них 15,1 га (5,09 тыс. кбм) требовало проведения сплошных санитарных рубок, 50,1 га (0,8 тыс. кбм) – выборочных санитарных рубок, 114,3 га (1,23 тыс. кбм) – уборки захламленности.

Общая площадь поврежденных и расстроенных ветровально-буреломных насаждений по Минскому ГПЛХО за январь месяц 2022 года составила 2381,9 га (63,57 тыс. кбм). Сплошные санитарные рубки намечены на площади 110,9 га (32,97 тыс. кбм), выборочные санитарные рубки – 661,9 га (10,53 тыс. кбм), уборка захламленности – 1609,1 га (20,07 тыс. кбм).

На 4 января 2022 года процент разработки ветровально-буреломных насаждений составил 52,8% от общего объема повреждения (повреждено 2381,9 га, разработано – 1258,3 га).