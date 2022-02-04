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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЕПЭУ ДОСТУПНА УСЛУГА ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ГРАЖДАН


12:14 07.02.2022

На едином портале электронных услуг c 4 февраля доступна электронная услуга 3.05.01 «Передача сведений о доходах физических лиц, а также сведений о выданных и (или) перечисленных денежных средствах, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам или банковской тайне, в АИС «Учет доходов физических лиц».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, электронная услуга оказывается в автоматическом режиме по технологии «система-система».

Потребителями электронной услуги являются министерства финансов, труда и социальной защиты, Фонд социальной защиты населения, Национальное кадастровое агентство, страховое предприятие «Белгосстрах».

Перечень сведений, передаваемых в АИС «Учет доходов физических лиц», определен постановлением Совета министров от 7 апреля 2021 г. № 201 «О представлении сведений о доходах физических лиц».
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