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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ ВПК БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 28,5%
11:42 07.02.2022
Экспорт товаров и услуг организаций Госкомвоенпрома в 2021 году составил 128,5% по сравнению с показателем 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, объем производства промышленной продукции в 2021 году составил 112% к 2020 году. Это максимальный объем промышленного производства за всю историю Госкомвоенпрома. При этом доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции в 2021 году составила 28%.
Организациями Госкомвоенпрома принимались меры по обеспечению роста заработной платы, которая по итогам 2021 года превысила 1900 рублей, обеспечив прирост почти на 12%. Заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме.
Обеспечен опережающий темп роста производительности труда над ростом заработной платы – по итогам 2021 года коэффициент соотношения составил 1,3.
Несмотря на санкционные ограничения, всеми организациями обеспечена прибыльная работа по итогам 2021 года.
Рентабельность продаж обеспечена на уровне 16%.
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