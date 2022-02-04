Экспорт товаров и услуг организаций Госкомвоенпрома в 2021 году составил 128,5% по сравнению с показателем 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, объем производства промышленной продукции в 2021 году составил 112% к 2020 году. Это максимальный объем промышленного производства за всю историю Госкомвоенпрома. При этом доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции в 2021 году составила 28%.

Организациями Госкомвоенпрома принимались меры по обеспечению роста заработной платы, которая по итогам 2021 года превысила 1900 рублей, обеспечив прирост почти на 12%. Заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме.

Обеспечен опережающий темп роста производительности труда над ростом заработной платы – по итогам 2021 года коэффициент соотношения составил 1,3.

Несмотря на санкционные ограничения, всеми организациями обеспечена прибыльная работа по итогам 2021 года.

Рентабельность продаж обеспечена на уровне 16%.