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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА ВВОДИТСЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ


11:23 07.02.2022

С 1 октября 2022 г. в Беларуси вводится дополнительный вид пенсионного страхования в страховой организации – добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства (указ № 367 от 27 сентября 2021 г.).

Как пояснили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, работник заключает договор со страховой кампанией «Стравита», направляет в пенсионные накопления от 1 до 10% своего заработка. Такой же взнос, но не более 3%, делает его работодатель. При этом для работодателя соразмерно снижается его общий взнос на пенсионное страхование. То есть дополнительной нагрузки на предприятие нет.

«Стравита» занимается инвестированием пенсионных накоплений и впоследствии будет платить человеку из его сбережений «вторую» пенсию – по выбору 5 или 10 лет после достижения пенсионного возраста.

Введение программы расширит для граждан возможности сформировать дополнительные сбережения на старость. Кроме того, средства граждан, участвующих в новом страховании, будут задействованы в развитии экономики (источник «длинных денег», внутренний инвестиционный ресурс). В настоящее время ведется подготовка нормативных правовых актов, необходимых для реализации указа. Начата информационная компания в трудовых коллективах по популяризации нового вида страхования.

«Финансовое участие государства, налоговые льготы, право передачи по наследству, государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений – все эти элементы новой системы призваны заинтересовать работников. Сделать дополнительную пенсию по добровольной страховке доступной каждому», - отметили в министерстве.
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