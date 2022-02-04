Прокуратура Фрунзенского района Минска выявила систематическое несоблюдение сроков выплаты заработной платы в трех организациях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ООО «П» выплата зарплаты определена на 13-е число месяца, следующего за отчетным. При этом деньги за май 2021 года работники получили 30 июня, за июнь – 15 июля, за июль – 23 августа, за август, сентябрь, октябрь в полном объеме зарплата выплачена лишь в декабре 2021 года.

Аналогичные факты прокуратура выявила при проверке ЧУП «Б» и ООО «С».

В результате руководители первых двух организаций привлечены к ответственности по ч.3 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях с наложением взыскания в виде штрафа в размере 4 и 8 базовых величин соответственно. Директор ООО «С» – по ч.4 ст.10.12 со штрафом в размере 30 базовых величин ввиду совершения правонарушения повторно в течение года.