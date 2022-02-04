|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОРОВ ТРЕХ СТОЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОШТРАФОВАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
10:57 07.02.2022
Прокуратура Фрунзенского района Минска выявила систематическое несоблюдение сроков выплаты заработной платы в трех организациях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ООО «П» выплата зарплаты определена на 13-е число месяца, следующего за отчетным. При этом деньги за май 2021 года работники получили 30 июня, за июнь – 15 июля, за июль – 23 августа, за август, сентябрь, октябрь в полном объеме зарплата выплачена лишь в декабре 2021 года.
Аналогичные факты прокуратура выявила при проверке ЧУП «Б» и ООО «С».
В результате руководители первых двух организаций привлечены к ответственности по ч.3 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях с наложением взыскания в виде штрафа в размере 4 и 8 базовых величин соответственно. Директор ООО «С» – по ч.4 ст.10.12 со штрафом в размере 30 базовых величин ввиду совершения правонарушения повторно в течение года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2022
Курсы в банках
на 07.02.2022
Конвертация в банках
на 07.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте