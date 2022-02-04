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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛИ НА 1,2%
10:42 07.02.2022
Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2022 года, по предварительным данным, составили $8 523,8 млн (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за январь 2022 года золотовалютные резервы увеличились на $98,8 млн, или на 1,2%.
Росту уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“.
При этом в январе правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $360 млн.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год, объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее $7,0 млрд.
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