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ЭКОНОМИКА РБ


ЕАБР ВИДИТ СДЕРЖАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ


09:46 07.02.2022

Евразийский банк развития (ЕАБР) видит сдержанный потенциал экономического роста Беларуси в 2022 году. Это следует из недельного новостного обзора макроэкономических событий, подготовленного аналитиками ЕАБР.

В нем отмечается, что в Беларуси республиканский бюджет по итогам 2021 г. исполнен с дефицитом 0,3% ВВП. Дефицит сократился с 1,5% ВВП в 2020 г. в результате увеличения объема доходов относительно ВВП на 0,3 п. п. и уменьшения расходов на 0,8 п. п. Росту доходов способствовало восстановление экономической активности в Беларуси и мире в целом, а также повышение мировых цен на сырье.

Снижение расходов связано с уменьшением ассигнований по статье «Общегосударственная деятельность», что может объясняться сокращением капитальных вложений бюджета. В целом бюджетная поддержка экономики сократилась в прошлом году по сравнению с годом ранее.

«Пространство для стимулирования в текущем году ограничено в условиях сдержанного потенциала экономического роста и значительных предстоящих выплат по госдолгу», - говорится в обзоре.
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