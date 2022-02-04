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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ ВЫЯВИЛ ПОДДЕЛЬНУЮ КРАСНУЮ ИКРУ ЛОСОСЯ


09:34 07.02.2022

Витебская областная инспекция Госстандарта выявила в продаже поддельную красную игру.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, такую продукцию активно предлагали потребителям на рынках и ярмарках, в торговой сети Витебска и Орши в конце декабря 2021 года – январе 2022 года по привлекательной цене.

В частности, под пристальное внимание инспекторов попала импортная лососевая икра и консервированная рыбная продукция 10 изготовителей. Нарушения были установлены у всех.

Декларации о соответствии предлагаемых этими изготовителями деликатесов требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) отсутствовали.

В ходе внеплановой проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта одного из субъектов торговли четыре наименования икры лососевой зернистой, изготовленных ООО «Персей», ООО «Дельта», ООО «13», ООО «Жемчужина Камчатки», были испытаны в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси.

Результаты показали, что ни один из этих образцов не содержал ДНК лососевых видов рыб (семга, радужная форель, горбуша, кижуч, кета, нерка). Следовательно, данный продукт не является икрой лососевых рыб, а наименование, указанное изготовителем в маркировке, недостоверно и вводит потребителя в заблуждение относительно вида и происхождения продукта.

По результатам проверки «икра» запрещена к реализации. Приняты меры, ограничивающие ее ввоз на территорию Беларуси.

В Реестр опасной продукции, ввоз и обращение которой запрещены на территории Республики Беларусь, включены также два наименования икры лососевой зернистой, выявленные в ходе надзорных мероприятий Инспекцией Госстандарта по Минской области и Минску. Продукция не соответствовала требованиям технических регламентов ЕАЭС по безопасности и маркировке.
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