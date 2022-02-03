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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПЛАН ГОССТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2022 ГОД


18:06 04.02.2022

Госстандарт утвердил План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2022 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, план сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации, других организаций.

В этом году предусмотрены работы по 461 теме.

Среди них – разработка 7 изменений к техническим регламентам Евразийского экономического (Таможенного) союза на парфюмерно-косметическую продукцию, машины и оборудование, упаковку, смазочные материалы, масла и специальные жидкости, маркировку пищевой продукции, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, игрушки. Будет пересмотрен технический регламент Республики Беларусь на средства электросвязи.

Для различных отраслей экономики запланировано разработать 306 государственных стандартов (СТБ, ГОСТ), а также изменений к действующим стандартам. 219 государственных стандартов будут гармонизированы с международными и европейскими.

Также будут разработаны, пересмотрены и внесены изменения в 75 организационно-методических и общетехнических стандартов, 9 технических кодексов установившейся практики (ТКП), проверен научно-технический уровень 63 государственных стандартов.

К слову, 74 ГОСТ будут разработаны в поддержку технических регламентов ЕАЭС на низковольтное оборудование, парфюмерно-косметическую продукцию, машины и оборудование, аппараты, работающие на газообразном топливе, колесные транспортные средства, электромагнитную совместимость технических средств, пищевую продукцию, а также на оборудование, работающее под избыточным давлением, молоко и молочную продукцию, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, нефть.

Запланирована разработка 15 государственных стандартов, направленных на содействие поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную.

Включена разработка 5 государственных стандартов в рамках реализации программы «Качество 2021-2025» и 22 государственных стандартов для государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2021-2025 гг. подпрограммы «Развитие электротранспорта».

Объектами стандартизации в 2022 г. являются: сельскохозяйственные тракторы и машины, счетчики газа, теплосчетчики, трансформаторы, лампы, экраны с органическими светодиодами, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, парфюмерно-косметическая продукция, нефтепродукты, топлива, молоко и молочная продукция, колбаса и колбасные изделия, текстиль, кожа, обувь, качество воды, упаковка и др.
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