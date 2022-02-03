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ЭКОНОМИКА РБ


ГОМСЕЛЬМАШ ПЛАНИРУЕТ ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ СВОЕЙ ТЕХНИКИ


17:41 04.02.2022

ОАО «Гомсельмаш» планирует цикл испытаний опытных образцов мобильного энергосредства MS350, оснащенного двигателем мощностью 430 л.с., которые будут проходить с марта по ноябрь 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, проведенные в 2021 году испытания подтвердили, что MS350 по своим характеристикам соответствует лучшим зарубежным аналогам. Система управления обеспечивает включение валов отбора мощности, управляемого ведущего моста, межколесной и межмостовой блокировки дифференциалов, а также управление режимами работы двухпоточной трансмиссии, режимами переключения реверса и переключением передач.

Представитель нового поколения гомсельмашевских универсальных энергетических средств оснащен системами точного земледелия и отличается высоким "интеллектом". Применение бортовой компьютерной информационно-управляющей системы позволяет отображать на дисплее текущую и аварийную информацию о параметрах двигателя, тормозной системы, трансмиссии энергосредства, используемого агрегата в целом и технологических органов агрегатируемой машины, о скорости и пройденном пути, наработке с конкретными адаптерами, достижении срока проведения техобслуживания, а также получать рекомендации по регулировке машин, техобслуживанию и ремонту и др.

После окончания испытаний планируется в 2023 году начать серийное производство энергосредства MS350.
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