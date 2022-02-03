Министерство здравоохранения представило около 50 разработок и новшеств на выставке достижений в Национальной академии наук Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, на выставке представлены прототип отечественной вакцины против COVID-19, плазма иммунная антиCOVID-19, набор реагентов «COVID-19-скрин» для проведения ПЦР и др.

Минздрав презентует в том числе технологию производства ДНК-вакцин для вакцинации при онкозаболеваниях, высокотехнологичные методы внутриутробной диагностики и лечения патологии плода и другие.

Посетители экспозиции увидят металлоконструкции для остеосинтеза костей конечностей и для фиксации позвоночника. Для специалистов также будут интересны - программа дополненной реальности для визуализации переломов и компьютерная программа BabySpine, для диагностики врожденных деформаций позвоночника у детей.