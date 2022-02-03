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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 50 РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВИЛ МИНЗДРАВ НА ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ В НАН БЕЛАРУСИ
17:07 04.02.2022
Министерство здравоохранения представило около 50 разработок и новшеств на выставке достижений в Национальной академии наук Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, на выставке представлены прототип отечественной вакцины против COVID-19, плазма иммунная антиCOVID-19, набор реагентов «COVID-19-скрин» для проведения ПЦР и др.
Минздрав презентует в том числе технологию производства ДНК-вакцин для вакцинации при онкозаболеваниях, высокотехнологичные методы внутриутробной диагностики и лечения патологии плода и другие.
Посетители экспозиции увидят металлоконструкции для остеосинтеза костей конечностей и для фиксации позвоночника. Для специалистов также будут интересны - программа дополненной реальности для визуализации переломов и компьютерная программа BabySpine, для диагностики врожденных деформаций позвоночника у детей.
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