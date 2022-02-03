Сфера труда и социальной защиты в 2021 году сработала неплохо. Такое мнение высказал журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед итоговой коллегией Министерства труда и социальной защиты.

В прошлом году, по его словам, в полной мере обеспечена выплата пособий и их увеличение.

"427 тыс. детей получают соответствующую материальную помощь, среди них дети до трех лет и более старшего возраста, кому это положено. Мы также обеспечили в полной мере уровень пенсионного обеспечения, около Br15 млрд затрачено, то есть 9% ВВП идет на поддержку людей, которые на протяжении жизни трудились на благо государства, и теперь государство их поддерживает. В прошлом году в сентябре мы повысили пенсии на 7%, и буквально на этой неделе подписан соответствующий указ о повышении пенсии на 7% с 1 марта этого года", - рассказал Игорь Петришенко которого цитирует сайт правительства.

Вице-премьер проинформировал, что значительные средства государство направляет на оказание помощи и реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Только на инфраструктуру в стране за прошлый год было направлено почти Br160 млн для создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.