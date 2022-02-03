С 1 февраля 2022 г. приостановлена реализация сельскохозяйственными производителями свободного ресурса молокосырья на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Об этом сообщает Telegram-канал МАРТ.

Согласно информации, реализация приостановлена на период действия ценовых ограничений на молочную продукцию, установленных постановлением Совета министров от 23 февраля 2021 г. № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

Договоры купли-продажи молокосырья, заключенные между субъектами хозяйствования по итогам биржевых торгов на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» до 1 февраля 2022 г., должны быть исполнены, поскольку в соответствии с правилами биржевой торговли, утвержденными постановлением правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» № 3 от 22 ноября 2005 г., участники биржевой торговли несут ответственность за неисполнение обязательств по совершенным биржевым сделкам.