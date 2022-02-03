Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 февраля 2022 года выросло до 760,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 760 тыс. 845 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 749 тыс. 595 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1114 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6116 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 7350 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 47 тыс. 324 теста. Всего в стране проведено 11 млн 870 тыс. 801 тест.