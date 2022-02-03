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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЕЙ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 36,5 ТЫС. РУБЛЕЙ


14:11 04.02.2022

Попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза турбонагнетателей пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска «Котловка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, применяемый в автомобилях механизм перевозился из Литвы.

Следовавший по «зеленому» коридору в качестве водителя россиянин заявил, что не перевозит подлежащие декларированию товары. Вместе с тем при проверке установлено, что в машине находится комплект из четырех турбин к легковому автомобилю. Согласно заключению эксперта Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области на основании товароведческой экспертизы, стоимость комплекта модернизированных (тюнингованных) турбонагнетателей составляет более 36,5 тыс. рублей. Сумма необходимых к уплате таможенных платежей за ввозимый товар в данном случае составила порядка 11 тыс. рублей.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней вынесено постановление о наложении административного взыскания по ч.4 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Гражданину Российской Федерации необходимо уплатить штраф в размере до тридцати процентов от стоимости незаконно перемещаемого товара.

Согласно таможенному законодательству ЕАЭС, при единовременном ввозе на его территорию наземным транспортном товаров для личного пользования, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес превышает 25 кг, за данный товар необходимо уплатить таможенные платежи.
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