Нынешний подъем заболеваемости был ожидаем, также как и то, что новая волна коронавируса в Беларуси пойдет на спад через 1,5-2 месяца. Такое мнение высказала заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в эфире телеканала «Беларусь-1».

Как она отметила, «по опыту стран, которые уже проходят эту эпидемию, вероятнее всего, это будет полтора-два месяца. Но во многом это зависит еще и от каждого из нас. Впервые вариант омикрон в нашей стране мы нашли в конце декабря прошлого года. Стало понятно, исходя из опыта всех стран мира, где вирус уже был выявлен, что у нас тоже будет такое же быстрое распространение. Сегодня мы вошли в волну распространения эпидемии, и этим обусловлено большое количество новых случаев. Если говорить о коронавирусе, примерно 90% новых случаев приходится на вариант омикрон по Минску. Все равно у нас остается циркуляция дельты», - сказала заведующая лабораторией.

Она выразила сомнение, что этот вариант будет вытеснен полностью.

«Ни одна страна на сегодня не сообщила о том, что омикрон на 100% заместил ранее циркулирующую дельту. Конечно, у нас есть и грипп, которого не было в прошлом сезоне, эти случаи начали регистрироваться с ноября», - сказала специалист.

Елена Гасич заметила, что «вирус поражает в первую очередь верхние дыхательные пути, не затрагивая клетки легких, но он способен очень быстро распространяться и уходить от иммунного ответа, чем обусловлены случаи заболевания у вакцинированных людей. Но, безусловно, это относительно легкое течение у вакцинированных людей».