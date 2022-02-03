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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКЛЮЧЕНИЕ УКРАИНОЙ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ - МИНЭНЕРГО
13:15 04.02.2022
Отключение Украиной трансграничных электросетей не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Об этом сообщает Министерство энергетики.
«В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала о том, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года», - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что апреле 2021 года в Беларуси успешно проведены испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Они были организованы в рамках проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.
«Испытания продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской и подтвердили достаточность разработанных технических мероприятий по улучшению надежности электроснабжения приграничных энергетических узлов, в том числе в условиях реализации ремонтной кампании», - отметили в Минэнерго.
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