Отключение Украиной трансграничных электросетей не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Об этом сообщает Министерство энергетики.

«В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала о том, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года», - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что апреле 2021 года в Беларуси успешно проведены испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Они были организованы в рамках проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

«Испытания продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской и подтвердили достаточность разработанных технических мероприятий по улучшению надежности электроснабжения приграничных энергетических узлов, в том числе в условиях реализации ремонтной кампании», - отметили в Минэнерго.