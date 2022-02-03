ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОТКЛЮЧЕНИЕ УКРАИНОЙ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ - МИНЭНЕРГО


13:15 04.02.2022

Отключение Украиной трансграничных электросетей не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Об этом сообщает Министерство энергетики.

«В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала о том, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года», - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что апреле 2021 года в Беларуси успешно проведены испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Они были организованы в рамках проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

«Испытания продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской и подтвердили достаточность разработанных технических мероприятий по улучшению надежности электроснабжения приграничных энергетических узлов, в том числе в условиях реализации ремонтной кампании», - отметили в Минэнерго.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2022
валюта курс
EUR 2.9246
USD 2.5923
RUB 3.3919
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9298 +0.0052
USD 2.5952 +0.0029
RUB 3.3852 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9420 2.5950
USD 2.5760 2.5850
RUB 3.3800 3.3980
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1370 1.1480
EUR/RUB 87.0000 87.6000
USD/RUB 76.0000 76.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте