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ЭКОНОМИКА РБ


НА РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ЗАТРАЧЕНО БОЛЕЕ BR10 МЛН


12:18 04.02.2022

В Могилевской области на ремонт учреждений образования в 2021 году было затрачено более Br10 млн. такая информация прозвучала 3 февраля на коллегии главного управления по образованию Могилевского облисполкома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, капитальные ремонты зданий проведены в пяти учреждениях образования, двух спортивных залах. Во время текущего ремонта отремонтированы кровли в 13 учреждениях образования, еще в 4 учреждениях провели частичный ремонт фасадов.

В 2021 году для подвоза детей в сельской местности до места учебы и обратно было приобретено 20 школьных автобусов. В 2022 году планируется обновить школьный автобусный парк на 39 единиц.

"Могилевский областной исполнительный комитет уделяет особое внимание социальной поддержке одаренных учащихся и педагогов. Специальными премиями облисполкома в 2021 году награждены 80 педагогов и 81 учащийся. На эти цели было затрачено почти Br80 тыс.", - отметил начальник главного управления Андрей Заблоцкий.

Сфера образования региона за прошлый год пополнилась новыми объектами: введены в эксплуатацию школа на 1020 мест и учреждение дошкольного образования на 240 мест в Бобруйске, в Могилеве появился детский сад на 200 мест, созданный по передовым европейским технологиям - он разместился в микрорайоне Спутник. Были созданы два жилых дома для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - по одному в Могилеве и Славгородском районе. В текущем году планируется завершить строительство детского сада на 50 мест в Шклове.

Один из важнейших аспектов развития сферы образования - компетентные кадры.

"В 2021 году для работы в учреждениях образования области направлено 519 молодых специалистов, обучавшихся на педагогических специальностях. При этом около 40% выпускников получили свое первое рабочее место в учреждениях образования, расположенных в сельской местности, - добавил Андрей Заблоцкий. - Регионам нужно активнее использовать возможность целевого обучения, которое является гарантом долгосрочного закрепления молодых специалистов, особенно в сельской местности".

В прошедшем году достижения учреждений образования, педагогов и учащихся Могилевской области были отмечены на республиканском и международном уровнях.
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