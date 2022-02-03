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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЮТ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ВКЛАДА ТРАНСПОРТА В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ


11:46 04.02.2022

Заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич предложила резервы для наращивания вклада транспорта в экономику страны.

Выступая 3 февраля 2022 года с докладом на заседании коллегии Минтранса по рассмотрению итогов работы транспортного комплекса в 2021 году и задачах по его развитию на 2022 год, она отметила, что в отрасли наблюдается положительная динамика. Так, валовая добавленная стоимость – 101,6%, пассажирооборот – более 112%, грузооборот без учета трубопроводного транспорта – более 104%. В то же время в своем выступлении заместитель руководителя министерства обозначила резервы, задействование которых позволит закрепить и усилить складывающийся прогресс.

«Во-первых, инвестиции, запланированные в рамках пятилетнего Национального инфраструктурного плана. Следует «держать руку на пульсе» при реализации проектов, оперативно изыскивать альтернативные источники финансирования при необходимости. Строительство новых и реконструкция действующих объектов транспортной инфраструктуры повышает конкурентоспособность отрасли и экономики в целом.

Во-вторых, возможности, которые открывает взаимодействие с Китайской Народной Республикой и другими партнерами. В текущей пятилетке предстоит реализовать стратегически важные задачи по наращиванию транзитных грузопотоков через Беларусь и диверсификации направлений поставок наших товаров. Иностранный бизнес заинтересован в сотрудничестве, предлагает ряд инициатив, в том числе, по линии Минтранса. Важно глубоко прорабатывать эти предложения и, возможно, привлекать компании к альтернативным проектам, имеющим государственное значение.

В-третьих, работа по снижению административной нагрузки на субъекты хозяйствования. Уже на первом этапе оптимизирована каждая третья из 133 админпроцедур, за которые отвечает Минтранс. Это реальное уменьшение издержек для бизнеса и еще один резерв для повышения эффективности отрасли в целом. В подобном ключе призываем действовать и в дальнейшем.

Концентрация усилий на перечисленных направлениях поможет уже в этом году создать условия для наращивания вклада транспортного комплекса в экономику страны», – резюмировала Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
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