Минский городской исполнительный комитет объявляет о приеме заявок от субъектов малого предпринимательства столицы для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов на право оказания им государственной финансовой поддержки в виде предоставления субсидии.

Как сообщается на сайте Мингорисполкома, субсидии предоставляются на возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами и части расходов на выплату лизинговых платежей.

Заявки принимаются с 7 февраля по 14 марта 2022 г. включительно.

С порядком и условиями проведения конкурса можно ознакомиться на информационном ресурсе «Бизнес портал Минска» в разделе «Поддержка бизнеса». Документы для участия в конкурсе направляются по адресу: Минск, пр. Независимости, 8.