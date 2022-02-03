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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
11:14 04.02.2022
Минский городской исполнительный комитет объявляет о приеме заявок от субъектов малого предпринимательства столицы для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов на право оказания им государственной финансовой поддержки в виде предоставления субсидии.
Как сообщается на сайте Мингорисполкома, субсидии предоставляются на возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами и части расходов на выплату лизинговых платежей.
Заявки принимаются с 7 февраля по 14 марта 2022 г. включительно.
С порядком и условиями проведения конкурса можно ознакомиться на информационном ресурсе «Бизнес портал Минска» в разделе «Поддержка бизнеса». Документы для участия в конкурсе направляются по адресу: Минск, пр. Независимости, 8.
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