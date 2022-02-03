Установочное заседание Совета молодых ученых Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) состоялось 3 февраля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦИС, в ходе заседания председателем Совета был избран начальник научно-образовательного отдела управления научно-образовательной и издательской деятельности Эльжбета Скшидлевска, заместителем председателя – ведущий специалист отдела права промышленной собственности и договоров управления правового и кадрового обеспечения Мария Шматова, секретарем – ведущий специалист отдела международного сотрудничества Лейла Змитрович.

Заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Щербаков отметил, что ГКНТ готов поддержать все инициативы организации, направленные на совершенствование и развитие НЦИС в научной сфере.

Работа Совета молодых ученых НЦИС направлена на развитие научного и творческого потенциала молодежи по вопросам интеллектуальной собственности, содействие профессиональному росту в сфере интеллектуальной собственности, активному участию молодых ученых в научных исследованиях в сфере интеллектуальной собственности, а также в научных (научно-практических), образовательных и иных мероприятиях в сфере интеллектуальной собственности.