Объем экспорта транспортных услуг Беларуси в 2021 году составил $4,3 млрд. Такая цифра была озвучена на итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, доля международных перевозок в общем объеме грузооборота составляет порядка 76%, в пассажирообороте – 27%.

За 2021 год совокупный объем грузооборота транспорта составил 119 млрд т.км, перевезено 385 млн т грузов. Рост грузооборота достигнут в результате освоения новых направлений и выстраивания логистических цепочек.

В сообщении Восток-Запад-Восток перевезено почти 800 тыс. контейнеров в ДФЭ (рост в 1,2 раза к 2020 году).

Показатель пассажирооборота за 2021 также имеет положительную динамику. Драйверами роста выступили железная дорога (120%) и авиация (160%), которыми обеспечена почти половина общего объема данного показателя. Этому способствовало возобновление международного пассажирского железнодорожного сообщения между Беларусью и Россией – рост в 3,4 раза.

В 2021 году завершена реконструкция гидроузла «Переруб» восточного склона Днепро-Бугского канала. Открыты участки автодорог Р-53 Слобода – Новосады; Р-23 Минск-Микашевичи; Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Республики Польша (Песчатка), мост через р. Орлянка на М-7.

К ноябрю текущего года планируется завершить реконструкцию моста через р. Западная Двина на подъезде к Новополоцку и до конца года открыто движение по 5 мостовым сооружениям. В планах также – реконструкция Р-23 Минск – Микашевичи на участке от Солигорска до Старобина; Р-53 на участке от Смолевичи до Жодино; строительство обхода Мира; продолжение строительства Юго-западного обхода Могилева; Основные усилия местного дорожного хозяйства будут направлены на выполнение ремонта 1,4 тысячи км автодорог и 860 погонных метров мостов.

В авиационной отрасли будет сформирована программа полетов на 2022 год, отвечающая реальному спросу, в том числе с учетом выполнения чартерной программы в летней период. В части грузовых авиаперевозок требуется организация регулярного авиасообщения с азиатским регионом путем привлечения крупнейших логистических операторов республики. Новый виток развития необходимо придать Национальному аэропорту Минск.

В прошлом году БЖД завершила электрификацию участка Жлобин – Калинковичи, что позволило довести долю электрифицированных участков ж/д путей до 25%. Что касается обновления подвижного состава, то БЖД приобрела 6 пятивагонных электропоездов «Штадлер Минск». В целях развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР Белорусской железной дорогой реализуется пилотный проект по переходу на сквозной электронный формат транзитной накладной для перемещения грузов на маршруте Китай – Европа – Китай. В ноябре 2021 года осуществлена первая отправка порожнего состава по маршруту Брест – Достык/Алтынколь с применением электронной накладной.

В сфере автомобильного транспорта две ключевые задачи – создание условий для международных перевозок грузов и рынок пассажирских перевозок. В 2021 году транспортными организациями коммунальной формы собственности приобретено 437 автобусов, 163 троллейбусов, 18 электробусов (в 2020 году – 196 автобусов, 84 троллейбуса, 9 электробусов).

Немаловажное значение для отрасли играет внедрение передовых цифровых технологий на транспорте. Для упрощения взаимодействия всех участников транспортной деятельности ведутся работы по формированию единого цифрового пространства доверия, которое обеспечит предоставление всего спектра сервисов, связанных с логистикой, перевозками пассажиров и грузов.