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ЭКОНОМИКА РБ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЕЛГОРХИМПРОМ» ПРОЙДЕТ 31 МАРТА
09:46 04.02.2022
31 марта 2022 года в Минске пройдет собрание акционеров ОАО «Белгорхимпром».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будет заслушан отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основных направлениях деятельности в 2022 году.
Кроме того, акционеры ознакомятся с отчетами ревизионной комиссии и наблюдательного совета по результатам деятельности общества за 2021 год.
Помимо этого, речь пойдет о распределении прибыли и убытков, определении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Белгорхимпром».
В целом на рассмотрении собрания акционеров восемь вопросов.
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