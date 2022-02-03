31 марта 2022 года в Минске пройдет собрание акционеров ОАО «Белгорхимпром».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будет заслушан отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основных направлениях деятельности в 2022 году.

Кроме того, акционеры ознакомятся с отчетами ревизионной комиссии и наблюдательного совета по результатам деятельности общества за 2021 год.

Помимо этого, речь пойдет о распределении прибыли и убытков, определении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Белгорхимпром».

В целом на рассмотрении собрания акционеров восемь вопросов.