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ЭКОНОМИКА РБ
ВКЛАД ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ В ФОРМИРОВАНИЕ ВВП БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛ 7,4%
09:22 04.02.2022
По итогам 2021 года вклад информации и связи в формирование ВВП Беларуси составил 12827,9 млн рублей, или 7,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, обеспечен темп роста добавленной стоимости (в сопоставимых ценах) – 109,2%.
Темп роста доходов от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций составил 110,7%, общая сумма доходов – 4 млрд 287 млн рублей.
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