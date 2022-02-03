ЭКОНОМИКА РБ

ВКЛАД ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ В ФОРМИРОВАНИЕ ВВП БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛ 7,4%

09:22 04.02.2022 По итогам 2021 года вклад информации и связи в формирование ВВП Беларуси составил 12827,9 млн рублей, или 7,4%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, обеспечен темп роста добавленной стоимости (в сопоставимых ценах) – 109,2%. Темп роста доходов от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций составил 110,7%, общая сумма доходов – 4 млрд 287 млн рублей.