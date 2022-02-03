Разработки БГУ представят на выставке научно-технических достижений, которая пройдет 4 февраля в Национальной академии наук Беларуси (пр-т Независимости, 66).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на стенде БГУ разместят инновационные разработки из области приборостроения, промышленности, пищевой отрасли, космических исследований и др.

В число экспонатов вошли пряно-ароматические сухие cмеси «Времена года». Они способствуют укреплению иммунитета, нормализации обмена веществ, повышению жизненного тонуса и работоспособности. Изготавливаются на основе натурального сырья с добавлением пряно-ароматических растений. Каждый состав соответствует определенной поре года. Также экспозицию вуза дополнят ресурсосберегающее технологическое оборудование для производства изделий из эластичных, интегральных и жестких пенополиуретанов. Инновационный комплекс используют в автомобилестроении, нефтехимическом производстве и мебельной промышленности. В сравнении с зарубежными аналогами, оборудование имеет более низкую стоимость и уже успешно применяется в производственных процессах на предприятиях России, Украины, стран Балтии и Беларуси.

Посетители также увидят макет уникального наноспутника БГУ - BSUSat-2, который готовят к запуску в этом году.

С детализированной информацией о научных достижениях, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках можно будет познакомиться посредством макетов, тематических плакатов, мультимедийных презентаций.

Всего на выставке научно-технических достижений покажут около 400 новых инновационных и научных разработок белорусских ученых.