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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРАБОТКИ БГУ ПРЕДСТАВЯТ 4 ФЕВРАЛЯ НА ВЫСТАВКЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
17:07 03.02.2022
Разработки БГУ представят на выставке научно-технических достижений, которая пройдет 4 февраля в Национальной академии наук Беларуси (пр-т Независимости, 66).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на стенде БГУ разместят инновационные разработки из области приборостроения, промышленности, пищевой отрасли, космических исследований и др.
В число экспонатов вошли пряно-ароматические сухие cмеси «Времена года». Они способствуют укреплению иммунитета, нормализации обмена веществ, повышению жизненного тонуса и работоспособности. Изготавливаются на основе натурального сырья с добавлением пряно-ароматических растений. Каждый состав соответствует определенной поре года. Также экспозицию вуза дополнят ресурсосберегающее технологическое оборудование для производства изделий из эластичных, интегральных и жестких пенополиуретанов. Инновационный комплекс используют в автомобилестроении, нефтехимическом производстве и мебельной промышленности. В сравнении с зарубежными аналогами, оборудование имеет более низкую стоимость и уже успешно применяется в производственных процессах на предприятиях России, Украины, стран Балтии и Беларуси.
Посетители также увидят макет уникального наноспутника БГУ - BSUSat-2, который готовят к запуску в этом году.
С детализированной информацией о научных достижениях, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках можно будет познакомиться посредством макетов, тематических плакатов, мультимедийных презентаций.
Всего на выставке научно-технических достижений покажут около 400 новых инновационных и научных разработок белорусских ученых.
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