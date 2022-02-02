Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»-2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» признано 260 товаров, выпускаемых 148 организациями республики.

Так, в номинации «Продовольственные товары» в числе лауреатов – 161 товар 65 организаций.

В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» определено 24 товара-лауреата 20 организаций, а в номинации «Продукция производственно-технического назначения» – 69 товаров-лауреатов, выпускаемых 57 организациями.

В номинации «Услуги населению» звания лауреата конкурса удостоены услуги 6 организаций.

Статус «Новинка года», учрежденный для стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 21 товару различного назначения.

Награды «Лучший в отрасли» удостоены 10 организаций республики, набравших наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом направлении. Их обладателями стали ОАО «Савушкин продукт» (Брест), УПП «Глубокский мясокомбинат», ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», КПУП «Минскхлебпром» Хлебозавод «Автомат», СОАО «Коммунарка» (Минск), ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (Витебск), ОАО «Гомельстройматериалы», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Минский тракторный завод», Белорусско-российское совместное предприятие «Брестгазоаппарат» ОАО.

Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена 24 предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем регионе в рамках конкретной номинации конкурса.

Диплома «Стабильное качество» удостоены 51 организация, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами организации подтверждали должное качество продукции или услуги в течение не менее года, предшествующего проведению конкурса. Предприятия имеют сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001 и др., а также были лауреатами различных конкурсов в области качества.

В их числе – ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Завод горного воска», УП «Нить» Общественного объединения «Белорусское общество глухих» (Орша) и др.

При подведении окончательных итогов конкурса республиканская конкурсная комиссия учитывала отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и качества их продукции и услуг, которые успешно прошли первый (областной) этап конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и стали финалистами.

Всего за время проведения опроса было получено 30 664 голоса потребителей (26 147 – «нравится» и 4 517 – «не нравится»). При этом каждый потребитель смог принять участие в голосовании только один раз.

Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.

Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях размещаются на сайте Госстандарта в разделе «Качество и деловое совершенство» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.

Напомним, что конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится в два этапа.

На первом (областном) этапе конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также претенденты на присуждение специальной награды «Лучший в регионе». При этом оцениваются все аспекты деятельности организации, оказывающие влияние на качество продукции (производственно-технологические, социальные, товарно-финансовые, нормативно-метрологические, информационно-рекламные, а также в области энергосбережения и безопасности).

На втором этапе конкурса – республиканском – конкурсная комиссия принимает решение о присуждении товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», а организациям – специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», диплома «Стабильное качество».

Логотип конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» – знак качественных товаров отечественного производства, который служит ориентиром для потребителей при выборе продукции.